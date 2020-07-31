Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Туристы рассказали о ряде неприятных вещей, случившихся с ними на турецких курортах, пишет «Московский комсомолец».

Например, пара из Белоруссии пожаловалась, что они не смогли заселиться в выбранный отель в Аланье из-за того, что забронированная ими гостиница якобы была закрыта. «Отель, куда нас привезли, ниже классом, чем забронированный изначально», — рассказала женщина. Притом разницу в стоимости отелей посетителям возвращать не спешили. Им даже пришлось обращаться в полицию.

Также, опрошенные «МК» туристы отметили, что видели их отели, которые якобы были закрыты, работающими.

Агент одной из турфирм Елена Зуенко объяснила, что некоторые отели в Турции действительно не стали пока открываться, а остальным пришлось снизить максимальное количество отдыхающих, на 20–30% из-за противовирусных мер.

«Уже сейчас ясно, что открытие Турции для россиян ознаменуется многочисленными скандалами <...> Но желающих по-прежнему, конечно, много», — констатирует Зуенко.

В связи с этим она посоветовала россиянам перед поездкой в Турцию выяснить, работает ли выбранный отель и по возможности убедиться, что бронь на ваше ФИО существует.

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