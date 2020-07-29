«Роснефть» и «Норильский никель» договорились о партнерстве в области топливообеспечения

ПАО «НК «Роснефть» и ГМК «Норильский никель» достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения.

Компании направили совместное письмо в Министерство природных ресурсов, в котором ГМК «Норильский никель» выразил поддержку проведению лицензирования Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на условиях, предложенных ПАО «НК «Роснефть» с включением требования о наличии у участников аукциона действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, а также обязательств осуществлять транспортировку газа по Северному морскому пути с использованием судов ледового класса.

В случае приобретения данной лицензии, ПАО «НК «Роснефть» обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям ГМК «Норильский никель» из запасов Ушаковского участка после начала его разработки.

В рамках договоренностей, с октября 2020 года по апрель 2021 года «Роснефть» поставит предприятиям ГМК, расположенным в Норильском промышленном районе, до 123,9 тыс тонн нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному морскому пути российскими танкерами компании «Норильский никель» с перевалкой через мощности терминала «Архангельскнефтепродукт» (дочернее предприятие «Роснефти»), выбор которого для участия в логистической цепочке поддержал врио губернатора Александр Цыбульский.

Сотрудничество «Роснефти» и ГМК «Норильский никель» будет осуществляться на основе контрактов, учитывающих обязательства сторон по соблюдению самых высоких экологических стандартов. Эта работа, в том числе, позволит высвободить значительную часть резервуарного парка ГМК, расположенного в регионе, для проведения комплексного обследования, модернизации инфраструктуры и выполнения мероприятий, необходимых для повышения надежности системы хранения топлива.