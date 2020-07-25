Аэропорты Иордании возобновят авиасообщение в августе
Иорданские аэропорты возобновят прием и отправку международных рейсов с 5 августа, заявил руководитель Комиссии по регулированию гражданской авиации Хайсам Мисто. Об этом сообщает Al-Mamlaka.
О списке стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение, не сообщается.
По последним данным, в Иордании зафиксировано 1 154 случая заражения коронавирусом. Скончались 11 человек.
Власти Иордании прекратили международное авиасообщение 17 марта из-за пандемии коронавируса.
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