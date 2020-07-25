Названы самые популярные автобусные маршруты лета

Самым популярным автобусным маршрутом внутри оказался рейс Москва – Ростов-на-Дону. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Туту.ру.

Аналитики компании изучили продажи билетов на автобусы этим летом и сравнили с данные с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо рейса Москва – Ростов-на-Дону востребованными оказались маршруты Москва — Переславль-Залесский и Москва – Воронеж. Также интерес вырос к поездам из столицы в Рязань, Саратов, Новомосковск и Каменск-Шахтинский. Они вошли в первую десятку лидеров по спросу.

При этом традиционно популярный маршрут из Москвы в Санкт-Петербург опустился с первого места на четвертое. Также из с десятого на 62-е место опустился рейс Москва — Симферополь

Средняя цена билета на автобус летом составляет 875 рублей.

Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом 96% билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России. Среди зарубежных направлений более половины спроса приходится на рейсы из Москвы в Минск.

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