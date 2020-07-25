Южная Корея может возобновить авиасообщение с Россией с 1 августа

Южная Корея планирует возобновить еженедельный авиарейс Инчхон — Москва с 1 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство транспорта РК.

Уточняется, что детали еще рассматриваются. Предполагается, что рейс Инчхон – Москва возобновят раз в неделю.

«Первый планируется 1 августа из Южной Кореи, но письменного решения пока нет», — уточнили в ведомстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, с 1 августа для туристов из России откроются три страны: Великобритания, Турция и Танзания. Со временем этот список будет расширяться.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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