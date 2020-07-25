Названы бюджетные направления для путешествий в августе по России

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали города России, в которые будет выгоднее всего отправиться на самолете в августе 2020 года, передает RT.

Дешевле всего обойдется авиабилет в Москву, утверждают аналитики, — стоимость туда будет начинаться от 850 руб. в один конец.

В Астрахань и Волгоград можно улететь за 930 руб., в Барнаул — за 1 070 руб.

В Новосибирск и Челябинск билет на самолет будет стоить от 1 100 руб.

Порядка 1 300 руб. выйдет перелет в Пермь, в Нижний Новгород, в Тюмень и в Омск.

В числе курортных направлений самым бюджетным городом стали Минеральные Воды, билет в которые можно приобрести за 1 300 руб. Далее в порядке возрастания стоимости билетов следуют Краснодар, Симферополь, Анапа и Геленджик.

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