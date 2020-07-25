Названы бюджетные направления для путешествий в августе по России
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали города России, в которые будет выгоднее всего отправиться на самолете в августе 2020 года, передает RT.
Дешевле всего обойдется авиабилет в Москву, утверждают аналитики, — стоимость туда будет начинаться от 850 руб. в один конец.
В Астрахань и Волгоград можно улететь за 930 руб., в Барнаул — за 1 070 руб.
В Новосибирск и Челябинск билет на самолет будет стоить от 1 100 руб.
Порядка 1 300 руб. выйдет перелет в Пермь, в Нижний Новгород, в Тюмень и в Омск.
В числе курортных направлений самым бюджетным городом стали Минеральные Воды, билет в которые можно приобрести за 1 300 руб. Далее в порядке возрастания стоимости билетов следуют Краснодар, Симферополь, Анапа и Геленджик.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
— Награда за отдых: россиянам выдадут деньги на путешествия