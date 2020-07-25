Россияне стали меньше покупать товары у кассы

Россияне стали реже покупать товары у кассы в магазинах на фоне роста онлайн-покупок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова.

Он рассказал, что сокращение импульсивных покупок — товаров, которые берут в последний момент около касс — произошло почти на 60%.

Уточняется, что меньше всего покупали жевательную резинку и батончики.

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