СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.

При этом, говоря в целом о динамике налоговой преступности, с 2016 по 2019 года она находится на относительно стабильном уровне, за исключением небольшого снижения, добавила представитель СК.

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