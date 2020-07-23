Путин пошутил про «сотенку» миллиардов после оговорки Дюкова

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска «Евро+» пошутил над оговоркой топ-менеджера «Газпром нефти» Александра Дюкова.

Открывая церемонию, глава государства сказал, что в модернизацию Московского НПЗ до 2025 года планируют инвестировать 350 млрд рублей.

Дюков в ходе собственного выступления оговорился и заявил о вложениях в размере 250 млрд рублей. Затем он исправился и уточнил сумму.

«В 2011 году мы приняли решение о начале масштабной, серьезной модернизации завода стоимостью более 250 миллиардов рублей. Прошу прощения, более 350 миллиардов рублей», — сказал топ-менеджер.

«Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов», Вы решили добавить сразу сотенку, нет?», — спросил Путин.

Дюков подтвердил, что речь изначально шла действительно о 350 млрд рублей.

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