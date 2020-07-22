Володин предложил отказаться от термина «средняя зарплата» у учителей и врачей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства в Госдуме предложил уйти от использования термина «средняя зарплата» у учителей и врачей.

Володин отметил, что средняя зарплата врачей и учителей в регионах «отличается в разы».

«Нам надо, может быть, даже обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговоров о средней зарплате», — сказал он.

Володин отметил, что при разговорах о средней зарплате у учителей в размере 40 тыс. руб., фактически «ее нет у учителя». Молодые специалисты, в ряде регионов, получают по 18 тыс. руб.

«И такая же ситуация по врачам», — добавил председатель Госудумы.

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