Евро и доллар незначительно растут в начале торгов

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Доллар и евро незначительно растут на открытии торгов Мосбиржи.

Так, доллар вырос на 0,02% и составил 70,72 рублей.

Курс евро поднялся на 0,08%, до 81,59 рубля.

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