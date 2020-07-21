Минск оценил потери от налогового маневра в России

Минск потерял около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн) от налогового маневра России в нефтяной сфере, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Об этом пишет агентство БелТА.

«Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 млн рублей», — сказал Головченко.

Он также добавил, что бюджет страны на 2022 год формируется в условиях ограниченных ресурсов.

Россия в 2015 году начала маневр по повышению налога на добычу полезных ископаемых и снижении вывозной пошлины на нефть. Это вызовет удорожание нефти, закупаемой Белоруссией у России.

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