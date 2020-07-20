Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова ко второй волне коронавирусной инфекции, но рассчитывает на то, что ее не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины прогнозирует в стране вторую волну пандемии в октябре-ноябре.

По словам украинского лидера, сложилась такая ситуация, что необходимо быть начеку, но нельзя преувеличивать реакции. Президент отметил, что в настоящее время в стране нет критических вспышек или каких-то «красных точек», связанных с распространением коронавируса.

«Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует», — заявил Зеленский.

По последним данным, на Украине выявлено 59 493 случая коронавируса, умерли 1 498 человек, вылечились 31 439 человек.

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