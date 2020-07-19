National Interest испугался остановки экспорта российского зерна

Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как «политическое оружие». Об этом пишет National Interest.

По данным издания, Россия к 2028 году может контролировать 20% мирового экспорт зерна. Кроме того, в стране смогут больше выращивать зерна из-за глобального потепления.

«Россия может сделать экспорт политическим рычагом. Она могла бы использовать его для влияния на страны с продовольственной нестабильностью», — считает автор статьи.

В качестве примера приводится квота на экспорт зерна из-за пандемии коронавируса. Таким импортерам, как Турция, Египет и Бангладеш пришлось в срочном порядке искать источники для наполнения зерновых резервов, добавив дополнительных расходов в бюджет.

Издание отмечает, что еще больше беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность Москвы использовать продовольственную безопасность как «оружие в международной гибридной войне», что может представлять опасность для других стран.

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