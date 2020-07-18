Страны G20 обещают предпринять все меры для спасения рабочих мест

Страны G20 намерены использовать все имеющиеся средства для борьбы с пандемией и ее экономическими последствиями, указано в совместно заявлении по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков государств. Об этом сообщает ТАСС.

Государства «двадцатки» обещают сделать все возможное, чтобы защитить людей, их рабочие места и доходы, указано в документе.

Кроме того, страны стремятся поддерживать восстановление мировой экономики и повысить устойчивость финансовой системы на фоне пандемии.

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