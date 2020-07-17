Собянин назвал вероятные сроки восстановления московской экономики

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московская экономика сможет вернуться к нормальному развитию в ближайшие полгода. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Градоначальник признался, что удар по экономике и бюджету был существенный. Однако московская экономика сможет оправиться от произошедшего за шесть месяцев.

«Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», — отметил Собянин.

По его словам, в настоящее время уже заметно, что бизнес начал восстанавливаться, однако внутри отраслей произошли изменения. Например, стало меньше продаж в торговых центрах, но сильно выросли дистанционные продажи. Это говорит о том, что бизнес начал перестраиваться.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин рассказал о плане по восстановлению экономики России

— Миллионеры просят правительства поднять им налоги