Мурашко заявил о необходимости возобновления международного авиасообщения
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости возобновления международного авиасообщения. Об этом сообщает ТАСС.
«Подход к возобновлению авиасообщения содержит, в том числе, определенные обязательства, которые накладываются на возобновление авиасообщения, в том числе по тестированию, по использованию мер дистанцирования», — сказал министр.
Он добавил, что возобновлять авиасообщение необходимо, однако любые послабления нынешней ситуации должны быть с определенными поправками, предупреждениями и ограничениями.
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