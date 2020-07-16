Захарова: США используют любые средства для обеспечения своих интересов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют любые средства для обеспечения собственных экономических интересов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон «абсолютно четко» преследует свои конъюнктурные экономические интересы.

«Стремление тоже очевидно: закрепиться в Европе в качестве поставщика углеводородов. И нет ничего, что не использовал бы Вашингтон для достижения этой цели», — сказала Захарова.

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