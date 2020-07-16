В ФРГ заявили о неизменности позиции в отношении «Северного потока — 2»

Власти ФРГ приняли к сведению заявления госсекретаря США Майкла Помпео о дополнительных санкциях против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

При этом отношение немецкого правительства к проекту осталось прежним.

Представитель также напомнил, что ФРГ неоднократно разъясняла свое мнение по поводу «Северного потока — 2».

До этого глава госдепа Майк Помпео призвал компании немедленно прекратить работу. В противном случае, по его словам, предприятия ждут неприятные последствия.

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