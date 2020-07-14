Премьер-министр Мишустин посетил Федеральную налоговую службу

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетили Федеральную налоговую службу. В ходе визита Михаил Мишустин ознакомил своего коллегу с работой информационных сервисов, разработанных для российских налогоплательщиков в рамках поддержки граждан и бизнеса в период пандемии.

В частности, благодаря блокчейн-платформе, которую внедрила ФНС России, удалось оперативно организовать сбор и обработку заявлений для предоставления льготных кредитов банками. Благодаря распределенным реестрам возможность подать заявление дважды была исключена, а сроки рассмотрения заявок минимальны, всего три рабочих дня.

Кроме того, Роману Головченко рассказали о системе налогообложения самозанятых. С 1 июля к эксперименту присоединились почти на все регионы. Простоту и удобство приложения «Мой налог», с помощью которого самозанятые могут встать на учет, формировать чеки для клиентов и уплачивать налоги, оценили более 760 тысяч человек. По инициативе Президента России Владимира Путина для поддержки самозанятых было принято решение о возврате уплаченных ими налогов за 2019 год. Информационные системы ФНС России позволили выплатить в общей сложности более 1,5 млрд рублей за несколько дней. Кроме того, до конца года всем самозанятым дополнительно начислен налоговый капитал в размере 12130 рублей, который они смогут потратить на уплату налога. Михаил Мишустин подчеркнул, что самозанятым не пришлось никуда обращаться, все деньги были выплачены автоматически.

Роману Головченко также продемонстрировали работу личных кабинетов налогоплательщика, систем АСК НДС-2, налогового мониторинга, прослеживаемости товаров и др. Премьер-министр России отметил, что сервисами ФНС России успешно пользуются и другие ведомства. Например, для выплат пособий семьям с детьми в Реестр ЗАГС было внесено более 25 млн записей. Это позволило оперативно выплатить деньги без запросов дополнительных документов от граждан.