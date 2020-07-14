Набиуллина сочла провокацией слухи о возможной деноминации рубля
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала провокацией слухи о возможной деноминации рубля в России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Она заявила, что в Центробанке не обдумывали никаких денежных реформ.
«Считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей», — произнесла Набиуллина.
Она также добавила, что причин к внесению каких-либо изменений нет. По ее словам, в России все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот.
До этого с идеей провести в стране стократную деноминацию выступил российский аналитик и руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, такая реформа необходима по причине сильного роста наличных денег у граждан России.