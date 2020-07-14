Россияне описали работу мечты

Жителей России спросили, как, по их мнению, выглядит работа мечты. Ответы публикует РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса подбора персонала «Работа.ру» и приложения Viber.

Самым главным предпочтением россиян в работе является высокая зарплата. За нее проголосовали 67% респондентов. Также, описывая идеальную работу, 58% россиян называли стабильность. Еще один немаловажный фактор, который выбрали граждане, — это хороший коллектив. Этот пункт заинтересовал 48% жителей России.

В топ-5 критериев идеальной работы также попали комфортные условия труда, удобное расположение и близость к дому.

В настоящее время в собственной работе люди больше всего ценят удобный график работы (32%), достойную заработную плату (31%) и дружный коллектив (30%).

Отмечается, что идеальной свою работу смогли назвать только 34% опрошенных.

Опрос проводился в июле. В ней поучаствовали 4,6 тыс. «Работы.ру» и 2,6 тыс. пользователей Viber.

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