Трамп: первая фаза торгового соглашения с Китаем жива

Китай продолжает импортировать товары в США в рамках первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает «Интерфакс».

«Первая фаза жива, они покупают», — сказал он в ходе круглого стола в Белом доме.

При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон все равно не закроет глаза на проблемы, вызванные коронавирусом, в распространении которого президент обвиняет Китай

Ранее Трамп опроверг информацию, согласно которой он якобы расторгнул торговую сделку с Китаем.

Торговое соглашение призвано ослабить напряженность в отношениях между двумя державами после торговой войны, которая возникла из-за обвинений Вашингтона в том, что Пекин десятилетиями манипулировал своей валютой и воровал торговые секреты США. Первая фаза сделки должна расширить агросектор США и восстановить баланс в американо-китайских торговых отношениях, обеспечить безопасность интеллектуальной собственности США, прекратить принудительную передачу технологий, устранить барьеры для финансового сектора США, прекратить «валютную манипуляцию со стороны Китая», а также эффективно урегулировать двусторонние споры в торговле.

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