Эксперты назвали предпосылки для возможного решения жилищного вопроса в России

Эксперты рассказали, почему у России возник исторический шанс впервые кардинально решить жилищный вопрос. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам руководителя аппарата НОЗА Кирилла Холопика, в первую очередь этому способствует доступность ипотеки. Так, сейчас ставка по ней составляет всего 6%.

Кроме того, реализация комплекса мер поддержки, выработанного в результате пандемии коронавируса для отрасли, должна повысить спрос на жилье. Также данные меры должны помочь увеличить объемы строительства.

Последней предпосылкой для возможного разрешения вопроса жилья для россиян должна стать адаптация отрасли под новые условия финансирования, добавил Холопик.

Ранее о наличии у России исторического шанса кардинально решить жилищный вопрос заявил президент страны Владимир Путин.

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