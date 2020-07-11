Кабмин одобрил проект поправок о расширении упрощенной системы налогообложения

Правительство России решило во время заседания 7 июля принять проект поправок по упрощенной системе налогообложения, говорится на сайте кабмина.

Изменения предлагалось внести в главу 262 Налогового кодекса России в части реализации отдельных положений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отмечается, что принятые меры и реализация проекта позволят создать наиболее благоприятные экономические и финансовые условия существования малого и среднего бизнеса в РФ.

«Одобрить проект поправок <...> направить их в Государственную Думу», — говорится в сообщении.

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