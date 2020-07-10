Страны ОПЕК+ в июне перевыполнили сделку по сокращению добычи нефти
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Страны ОПЕК+ в июне выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 108%, пишет ТАСС.
«Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ в июне составил 108%», — приводятся слова из июльского отчета МЭА.
Таким образом, добыча снизилась на 2 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 33,4 млн б/с. Сокращение произошло в том числе из-за дополнительного снижения добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с.
Россия выполнила сделку на 100%, Казахстан — на 98% , Ангола — на 89%, Ирак — на 89%. Низкие показатели продемонстрировали Конго — 34%, а Габон даже нарастил добычу вместо сокращения.
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