Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ

Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА «Новости».

На втором месте — республика Татарстан, а третью позицию занимает Тульская область. Санкт-Петербург занял четвертое место, а пятерку лидеров замыкает Московская область.

Рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Результаты рейтинга стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

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