Законопроект о повышенных выплатах пенсионерам внесен в ГД

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает повышенные выплаты для пенсионеров старше 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Согласно инициативе, фиксированную повышенную выплату в размере 4 982 руб. 90 коп. в месяц предлагается распространить на граждан старше 75 лет. На сегодняшний день эту надбавку получают пенсионеры старше 80 лет.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что инициатива будет способствовать повышению уровня жизни граждан, достигших 75 лет, снижению социальной напряженности за счет установления повышенных гарантий для указанной группы граждан.

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