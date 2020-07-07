Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта

Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая способна достроить газопровод «Северный поток — 2», вышла из немецкого порта Мукран. Об этом свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

«Фортуна» покинула логистическую базу проекта и направилась на юго-восток.

Ранее Дания разрешила достроить российский газопровод «Северный поток — 2» в своих водах с помощью судов с якорным позиционированием, которые можно использовать как отдельно, так и вместе с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования.

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