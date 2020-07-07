Минэнерго США повысило прогноз по цене на Brent до $40,5 за баррель

Министерство энергетики США опубликовало отчет Управления энергетической информации (EIA). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным отчета, специалисты ведомства повысили прогноз стоимости североморской нефтяной смеси марки Brent на 2020 год.

Так, ценовой показатель увеличился на 6,5%, достигнув $40,5 за баррель.

Кроме того, в отчете был изменен прогноз по нефтяной добыче в США в сутки на 2020 и 2021 годы. Показатели прибавили по 0,6% и 1,57% соответственно.

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