Цена экспорта «Газпрома» упала ниже рентабельности

Средняя цена экспорта газа «Газпрома» в мае текущего года упала ниже рентабельности, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ФТС России.

Согласно информации службы, цена поставок российского голубого топлива в Европу снизилась до $94 за 1 тыс. кубометров.

При этом, по подсчетам агентства, рентабельный уровень экспорта для «Газпрома» — не ниже $100 за 1 тыс. кубометров.

По данным ФТС, цена экспорта падала постепенно. В январе она составляла $162, в феврале — $143, в марте — $125, в апреле — $109 за тысячу кубометров.

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