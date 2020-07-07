На выплаты безработным выделят 13,5 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит средства на осуществление выплат по безработице в течение лета. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что кабмин выделит 13,5 млрд рублей.

Соответствующее решение было принято после поручения президента России Владимира Путина, который также продлил срок выплат до конца августа.

«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей», — заключил Мишустин.

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