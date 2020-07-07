Правительство выделит на отпускные врачам свыше 5 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит свыше пяти млрд рублей на оформление отпускных медикам. Об этом сообщает ТАСС.

Компенсации будут предназначены для медработников, которые также получали стимулирующие выплаты за работу в период борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 и были вынуждены отказаться от отпуска.

Мишустин подчеркнул, что выплаты будут назначены младшему, среднему медперсоналу, водителям скорых и врачам, которые «ежедневно продолжают работать и помогать больным».

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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