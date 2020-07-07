Четыре редких изумруда стоимостью $40 тыс нашли в Свердловской области
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Четыре редких изумруда общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске госкорпорации «Ростех» в Свердловской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию.
Отмечается, что камни такого качества были найдены впервые за 20 лет. По данным компании, стоимость самородков может достигать $40 тыс.
Изумруды весят от 1 до 1,5 кг. Стоимость каждого оценивается в $7-11 тыс.
У найденных камней правильная форма, темно-зеленый цвет и хороший сорт.
После того как изумруды будут проверены Гохраном РФ, будет принято решение об их продаже.
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