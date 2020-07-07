Названы самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке» в России

Специалисты выяснили, кто получает самую высокую зарплату на «удаленке». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет сервиса подбора персонала «Работа.ру».

Так, главный бухгалтер в небольшой компании, работающей с b2b-сегментом, может получать до 250 тысяч рублей в месяц.

«Одни из главных требований для позиции - профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой», — сказано в отчете.

Переводчик с английского языка на удаленной работе может заработать от 150 до 200 тысяч рублей, итоговый доход будет зависеть от количества выполненных заказов. При этом на такой должности можно выбрать типы текстов для переводов в зависимости от сферы интересов.

Зарплату до 120 тысяч рублей на «удаленке» может получать специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года. На данной позиции предлагается создавать и вести рекламные кампании в крупных браузерах, настраивать аналитику и анализировать рекламные источники.

Кроме того, высокую зарплату на дистанционной работе предлагают в сфере продаж. Так, менеджер по развитию бизнеса в одной из компаний Петербурга может получать от 100 тысяч рублей в месяц.

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