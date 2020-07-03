Галицкий и Мацоцкий вошли в совет директоров Альфа-Банка

Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий вошли в состав Совета Директоров Альфа-Банка.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» в пятницу. Галицкий и Мацоцкий - «глобальные IT-лидеры, внесшие большой вклад как в развитие своих компаний, так и в технологический облик современного мира», отмечается в пресс-релизе.

Так, Галицкий был заметной фигурой еще в советской космической промышленности, участвовал в разработке программного обеспечения для станции «МИР», а также стоял у истоков создания WiFi и VPN. В настоящее время он является управляющим партнером и сооснователем крупного венчурного фонда Almaz Capital Partners, созданного при участии Cisco, EBRD и IFC.

В свою очередь, Мацоцкий известен как сооснователь крупнейших IT-компаний: IBS и Luxoft. Последняя была продана в 2019 году за $2 млрд, в ней работало 15 тысяч разработчиков.

«Уверен, что партнерство с Александром и Сергеем — людьми, близкими нам по ценностям и обладающими обширной экспертизой — поможет Альфа-Банку усилить вектор прагматичных инноваций», — подчеркнул председатель Совета Директоров Банковской группы «Альфа-Банк» Петр Авен.

Он также отметил, что технологическое превосходство было, есть и будет основой лидерства Альфа-Банка.

«Мы не только развиваем мощную компетенцию собственной разработки, но и постоянно ищем прорывные решения в России и в мире, а внедряем только те решения, которые доказали свою эффективность», — резюмировал Авен.