Составлен список самых необычных вакансий этого лета

Названы самые необычные вакансии в Москве за июнь – июль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Так, можно устроиться на постоянную работу или в качестве подработки на трикотажную фабрику ручницей. На данной должности предстоит заниматься стяжкой макушек у шапок, проверять трикотажные купоны на предмет брака, отпаривать модели, фасовать и упаковывать. За такую работу предлагают до 35 тысяч рублей.

Также открыта вакансия грумера – парикмахера для питомцев. Кандидат на должность должен иметь опыт работы по уходу за внешним видом и здоровьем домашних питомцев более года. Отмечается, что это работа с гибким графиком, и конечный оклад будет зависеть от выполненных заказов и может достигать 60 тысяч рублей.

Кузнец с опытом от трех лет может получить от 70 тысяч рублей. Работник должен будет производить художественные кованые изделия на подмосковной фабрике.

Одни из самых высокооплачиваемых позиций – повар-блинопек в сути русских ресторанов, зарплата которого начинается от 76 тысяч рублей и печник с опытом работы от пяти лет, которому готовы платить 100 тысяч рублей. Специалист должен будет заниматься кладкой каминов, печей и барбекю. Заработок будет зависеть от количества выполненных заказов.

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