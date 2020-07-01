США предупредили о рисках сотрудничества с компаниями Синьцзяна

Госдепартамент министерства финансов, торговли и внутренней безопасности США предупредил о репутационных, экономических и юридических рисках компании, сотрудничающие с предприятиями из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая, из-за приписываемым региону нарушений прав человека, пишет ТАСС.

По словам США, с 2007 года Коммунистическая партия Китая применяет систематические репрессии в отношении уйгуров и других групп мусульманских меньшинств, что включает в себя массовые задержания и принудительный труд.

В середине июня США приняли законопроект, допускающий санкции в отношении китайских чиновников, дискриминирующих уйгуров и другие мусульманские меньшинства в СУАР.