«Умный» учет электричества поможет сэкономить до 80 млрд рублей в год

«Интеллектуальные» системы учета электроэнергии позволят сократить ее потери на 70-80 млрд рублей в год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго России.

В ведомстве отметили, что эффектом от внедрения «умных» систем является сокращение потерь электрической энергии и связанный с этим рост полезного отпуска электроэнергии.

«Потенциал снижения потерь в текущих ценах их покупки составляет порядка 70-80 миллиардов рублей в год», — рассказали в министерстве.

Принятый в России закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии предполагает установку «умных» счетчиков, которые способны удаленно передавать показания, а также различных датчиков, которые контролируют работу электросетей.

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