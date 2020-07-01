Тарифы ЖКХ повысились в среднем на 4%

С 1 июля в России в среднем на 4% повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА «Новости».

В столице на 5% вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию. А в Санкт-Петербурге — на 3,8%.

Больше всего тарифы увеличатся в Чечне — на 6,1%, а меньше всего — в Ненецком автономном округе, где они вырастут на 2,4%.

При этом, как стало известно ранее, все введенные в связи с пандемией коронавируса льготы сохранятся.