Тарифы ЖКХ повысились в среднем на 4%
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С 1 июля в России в среднем на 4% повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА «Новости».
В столице на 5% вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию. А в Санкт-Петербурге — на 3,8%.
Больше всего тарифы увеличатся в Чечне — на 6,1%, а меньше всего — в Ненецком автономном округе, где они вырастут на 2,4%.
При этом, как стало известно ранее, все введенные в связи с пандемией коронавируса льготы сохранятся.