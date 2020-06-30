Ювелиры сообщили о возможном подорожании золотых украшений
Ювелирные украшения из золота к осени подорожают на 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуарда Уткина.
По его словам, на сегодняшний день магазины распродают украшения по старой цене. Однако к осени в продажу поступят новые украшения, изготовленные из золота, которое подорожало за время пандемии на 32%.
«Когда вышли из пандемии, то производители обнаружили, что золото необходимо покупать на 32% дороже, чем оно стоило раньше», — рассказал Уткин.
При этом объемы производства в годовом выражении упали на 33%, добавил он.
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