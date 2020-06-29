Мишустин поручил внести изменения в перечни приоритетных профессий

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил ряду ведомств внести изменения в перечни приоритетных профессий с учетом текущей ситуации, передает РИА «Новости».

По мнению премьер-министра, ситуация в последнее время существенно изменилась, поэтому необходимо поменять перечни приоритетных профессий рабочих и служащих.

Поручением Мишустина займутся Минтруд, Минпросвещения и Минобрнауки.

Кроме того, ПФР посоветовали предоставлять министерствам выборку по трудоустройству выпускников.

«Такая информация поможет более детально отслеживать востребованность тех или иных образовательных организаций», — пояснил он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство подумает над новыми способами поддержки выпускников при трудоустройстве

— Минтруд насчитал 3,7 млн уволенных россиян с конца марта

— Правительство зафиксировало рост безработицы в 3,5 раза