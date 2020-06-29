Мишустин поручил внести изменения в перечни приоритетных профессий
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил ряду ведомств внести изменения в перечни приоритетных профессий с учетом текущей ситуации, передает РИА «Новости».
По мнению премьер-министра, ситуация в последнее время существенно изменилась, поэтому необходимо поменять перечни приоритетных профессий рабочих и служащих.
Поручением Мишустина займутся Минтруд, Минпросвещения и Минобрнауки.
Кроме того, ПФР посоветовали предоставлять министерствам выборку по трудоустройству выпускников.
«Такая информация поможет более детально отслеживать востребованность тех или иных образовательных организаций», — пояснил он.
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