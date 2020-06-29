Минтруд насчитал 3,7 млн уволенных россиян с конца марта

Министр труда РФ Антон Котяков заявил, что с конца марта в России уволили свыше 3,7 млн человек.

Отмечается, что с конца марта приняли на работу 3,36 млн человек, а уволили 3,718 млн граждан. Котяков уточнил, что это официальные цифры.

При этом в последние недели наем сотрудников активизировался.

«Сейчас принимают на работу почти по 300 тысяч человек еженедельно», — цитирует Котякова ТАСС.

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