Росимущество планирует приватизировать госимущество на 4 млрд рублей

В 2020 году Росимущество хочет приватизировать госимущество на сумму 4 млрд рублей. Об этом сообщил замглавы агентства Илья Петров.

По его словам, в бюджет от программы приватизации поступило 3,4 млрд рублей. В текущем году Росимущество хочет преодолеть отметку в 4 млрд рублей, цитирует ТАСС.

В рамках программы приватизации госимущества в текущем году уже продано 18 пакетов акций предприятий, находящихся в собственности государства.

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