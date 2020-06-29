Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch обновило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с 5% до 5,8%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на июньский прогноз агентства Global Economic Outlook.

«Мы... ухудшили прогноз по России на 0,8 процентного пункта, так как ситуация вокруг коронавируса ухудшилась, поступающие данные показали ослабление и добыча нефти сократилась», — заявили специалисты.

По их данным, в 2021 году российская экономика вырастет 3,6%, в 2022 году — только на 2%.

Ранее в Банки России заявили, что спад ВВП РФ в 2020 году может составить 4-6%, а в 2021 году экономика увеличится на 2,8–4,8%.

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