Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Европейский союз продлил действие секторальных экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции вводятся на основании анализа Германии и Франции о выполнении Минских соглашений и продлятся до 31 января 2021 года.

Отмечается, что лидеры ЕС решили продлить санкции на саммите 19 июня в формате видеоконференции.

«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики РФ», — передает содержание заявления факс.

Постановление о продлении санкций вступает в силу после опубликования в «Официальном журнале» ЕС.

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