На бирже установилась рекордная цена на бензин АИ-95

Цена на бензин АИ-95 побила исторический рекорд в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По итогам сессии 29 июня, стоимость марки топлива с поставкой в Европейской части России подорожала на 0,4% и составила 58,174 тыс. руб. за тонну. При этом объем торгов составил 7,53 тыс. т. (или около 440 млн рублей).

Ранее исторические максимумы были зафиксированы 17, 18 и 26 июня.

Цена на АИ-92 по итогам торгов 29 июня снизилась на 0,23%, до 50,493 тыс. руб. за тонну. Объем торгов составил 13,625 тыс. т (или 688 млн рублей), передает РИА «Новости».

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