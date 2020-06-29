Правительство зафиксировало рост безработицы в 3,5 раза

России удалось избежать взрывного роста безработицы с апреля текущего года, хоть и уровень не имеющих работы граждан возрос в 3,5 раза. С такими данными выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно сведениям Росстата, в марте уровень безработицы составил 4,7%, в апреле увеличился до 5,8%, а в мае был на отметке 6,1%.

По словам Мишустина, число официально зарегистрированных безработных выросло с апреля в 3,5 раза.

«Судя по данным министерства труда, резкого взрывного роста безработицы удалось избежать», — передает слова главы кабмина РИА «Новости».

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