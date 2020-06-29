Мантуров: промышленность в РФ восстановится до прежних показателей в 2021 году

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что объем промышленного производства в России в 2020 году сократится на 5,2%, но в 2021 году восстановится до прежнего уровня, сообщает газета «Ведомости».

«По нашим оценкам, к физическим объемам (промпроизводства) 2019 года мы вернемся в 2021 году», — заявил Мантуров в интервью изданию.

По его словам, падение объемов обрабатывающей промышленности в 2020 году составит 2,8%, а промышленного производства в целом — 5,2%.

Он отметил, что прогнозы министерства совпадают с оценками Минэкономразвития в этом вопросе, однако конечный результат будет зависеть от восстановления потребительского спроса и дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.

Мантуров добавил, что возможен и более оптимистичный сценарий восстановления российской промышленности, если в стране не начнется вторая волна распространения инфекции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мантуров рассказал о мечте уйти в отпуск и почитать

— Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами