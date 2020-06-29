Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс
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В Китае четыре государственных нефтеперерабатывающих компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.
Отмечается, что речь идет о Sinopec, PetroChina, CNOOC и Sinochem, которые уже получили поддержку властей. Компании хотят таким образом расширить свою влияние на формирование цен.
По имеющимся данным, компании представят первые совместные заявки в июле — на американскую и российскую нефть.
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